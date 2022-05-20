Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко заявил об эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" и назвал условия Украины, при которых она происходит.
Об этом говорится в новом обращении Прокопенко.
Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок мы постоянно говорили о трех важнейших для нас условиях: гражданские, раненые и погибшие, отметил Прокопенко.
"Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - рассказал о ходе эвакуации военный.
17 мая Украина начала операцию по спасению бойцов "Азовстали". Пока Минобороны не раскрывают детали эвакуации раненых украинских военных с территории завода в Мариуполе.
Российские СМИ писали, что бойцов отправили на лечение в ОРДЛО.
Параллельно Госдума грозит внести "Азов" в число запрещенных в России террористических организаций, чтобы в дальнейшем привлечь защитников Мариуполя к уголовной ответственности.
В видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь отметил, что на "Азовстали" все еще пребывают украинские защитники, "продолжается операция", детали которой Паламарь не может раскрыть.