Как только будет закреплен твердый результат переговоров, об этом сразу сообщат публично.

Операция спасения защитников "Азовстали" и переговорный процесс продолжаются, поэтому нужно набраться терпения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

Замминистра обороны объяснила, почему так осторожно выдается публичная информация об операции спасения защитников "Азовстали".

Когда идет процесс спасения и переговоры, нужно быть очень осторожными и учитывать все нюансы безопасности. В этой ситуации мы очень осторожно выдаем информацию, потому что операция спасения защитников "Азовстали" продолжается переговорный процесс также продолжается. Обычно такие процессы "любят тишину". Это касается не только операции по спасению наших защитников, которые заблокированы на "Азовстали", это касается всех договоренностей и переговоров.

Заместитель министра обороны отметила, что в ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения.

Часто наши неравнодушные граждане от того, что хотят помочь вернуть людей, начинают активную информационную кампанию и, к сожалению, чаще всего это вредит переговорному процессу. В ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения и осознать, что некоторое время мы будем сдержаны в подаче информации.

Заместитель министра обороны добавила, что как только будет закреплен твердый результат переговоров, об этом сразу публично сообщат.

Так же, как мы сообщили, когда у нас была точная информация, что по гуманитарному коридору 211 человек выведено или 53 тяжелораненых перемещены в медицинское учреждение.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Для возвращения их домой планируется обмен.

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