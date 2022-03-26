Местные власти призывают граждан не уезжать.

Оккупанты сегодня, в субботу, 26 марта, будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи на Беларусь.

Об этом сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский на своей странице в Facebook.

"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи на Беларусь! Никуда с ними не едьте, это опасно", - призвал он.

Как сообщал УНИАН, 25 марта на территории Макаровской, Бучанской, Бородянской, Ирпенской, Дмитровской общин и в г. Гостомеле продолжались боевые действия. В с. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка напряженная гуманитарная ситуация.

Сегодня в Святошинском районе Киева отсутствует электроснабжение, две линии 110 кВ отключены в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпени. Кроме того, в столице и в области вводят комендантский час почти на два дня.

Всего на субботу, 26 марта, в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров, однако централизованной эвакуации мариупольцев сегодня не будет.

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