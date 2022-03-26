На субботу, 26 марта в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров, однако централизованной эвакуации мариупольцев сегодня не будет.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала в видеообращении.
Она отметила, что будет организован коридор из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте, а бесплатно дозаправить авто мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улице Мелитопольское шоссе, 87б.
При этом Верещук сообщила, что из-за блокирования автобусов на блокпостах оккупантами централизованной эвакуации мариупольцев сегодня не будет.
"Для получения необходимой помощи и убежища в городе Бердянск просим мариупольцев обращаться в гуманитарные штабы", - добавила она.
Вице-премьер также сообщила, что в Киевской области организованы гуманитарные коридоры из села Плесецкое до города Фастов, из села Севериновка до Белогородки, из города Бородянка до города Белая Церковь, из сел Красная Слобода, Рожев и Ситняки к Белой Церкви.
В то же время Верещук обратилась к жителям Славутича, Димера и Иванкива.
"Мы слышим вас, мы знаем, что вам нужны маршруты. Мы над этим работаем", - подчеркнула она.
Верещук сообщила, что в Луганской области коридоры будут организованы из города Рубежное, из поселка Нижнее, Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Горского - все до Бахмута.
Как сообщал УНИАН, 25 марта заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что за неделю из заблокированных городов Украины по гуманитарным коридорам эвакуированы 37 тыс. 606 человек.