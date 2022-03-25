В селах Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка напряженная гуманитарная ситуация.

В Гостомеле и на территории Макаровской, Бучанской, Бородянской, Ирпенской, Дмитровской общин продолжаются бои.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

"На территории Макаровской, Бучанской, Бородянской, Ирпенской, Дмитровской общин и в г. Гостомель продолжаются боевые действия. В с. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка напряженная гуманитарная ситуация", - говорится в сообщении.

В то же время, на Обуховском районе в Калиновке на территорию одного из объектов гражданской инфраструктуры попало две ракеты, пострадавших нет.

Кроме того, сегодня окрестности Вышгорода подверглись обстрелам, пострадавших также нет.

"В Белой Церкви полицейские во время отработки остановили мужчину, у которого изъяли банки с канабисом. Полицейские задержали иностранца, который более 10 лет находился в международном розыске за убийство. Фастовские полицейские задокументировали факт незаконной продажи алкогольных напитков. Во время проверки на блокпосту правоохранители изъяли у гражданина наркотические вещества", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в Бориспольском районе ситуация пока стабильная.

Как сообщал УНИАН, по Макарову на Киевщине российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары.