Продлится он с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника, 28 марта.

Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм, комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта.

"По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - отмечает Кличко.

Как сообщали в КГГА, ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно. В столице работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.

В городе работает коммунальный транспорт. Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.

Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.

Известно, что в Святошинском районе Киева нет света: две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде.

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