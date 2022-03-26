Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм, комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта.
"По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.
Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - отмечает Кличко.
Как сообщали в КГГА, ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно. В столице работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.
В городе работает коммунальный транспорт. Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.
Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
Известно, что в Святошинском районе Киева нет света: две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде.