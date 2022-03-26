Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций столицы - на правом берегу возможно пониженное давление воды.

В Святошинском районе Киева нет света: две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что отключение двух линий 110кВ произошло в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпеня.

"Аварийные службы сразу начнут осмотр и оценку ущерба после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы. На ликвидацию повреждений, по информации киевских электросетей, потребуется несколько часов. В зоне обесточивания учреждения здравоохранения перешли на резервное питание", - отметил Поворозник.

Он также добавил, что отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице.

"Город продолжает предоставлять услугу водоснабжения, однако на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. ЧАО "АК "Киевводоканал" принимает меры для стабилизации давления", - добавил Николай Поворозник.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве наблюдалось задымление из-за пожаров, вызванных обстрелами оккупантов в пригороде. Людей просили закрывать окна и, по возможности, не находиться на открытом воздухе.

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