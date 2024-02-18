BBC пишет, что промедление с западной помощью способствовали тому, что ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки.

Украинские силы вышли из Авдеевки "с целью сохранения жизни и из-за угрозы окружения". Это самая крупная победа Москвы после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году.

Как говорится в материале BBC, в 2014 году Россия уже ненадолго оккупировала Авдеевку. Впрочем, сейчас важно понять, не станет ли потеря города началом нового прорыва захватчиков.

Размер имеет значение как никогда

Поскольку это война на истощение, разница в размерах Украины и России становится все более очевидной. 144-миллионное население России более чем в четыре раза превышает население Украины.

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Несмотря на потерю тысяч солдат в этой операции, оккупационная армия увеличила свою численность, компенсировав потери почти немедленно.

Украинские войска тоже понесли потери, хотя и не такие масштабные. Россия захватила почти полностью разрушенный город, как и другие населенные пункты Донбасса.

Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, вошедшая в город за несколько дней до выхода сил, заявила, что их атакует пехота со всех сторон. Россия сосредоточила в этом районе своих наиболее подготовленных военных и сбрасывала на город до 60 авиабомб в день.

Во время обороны Бахмута генерала Александра Сырского, действующего главкома, критиковали за то, что он слишком долго держался в нем. Его обвиняли в стремлении к символической победе ценой ненужных потерь. Кажется, решение о выходе из Авдеевки он принимал, учитывая опыт.

Атаки волнами

Россия захватила Авдеевку не с первой попытки. С октября прошлого года Москва волну за волной атаковала город. С позиций на высотах и усиленной обороны в промышленном городе украинцы смогли сдержать их прицельными ударами. Подступы к городу были усеяны российскими трупами и уничтоженной бронетехникой.

Теперь кажется, что российские войска пробили оборону, которую укрепляли с 2014 года. Зато Украина не смогла разрушить российские укрепления в других местах.

"Россия не может достичь стратегических целей, только тактических", - заявил заместитель командира 3-й десантно-штурмовой бригады майор Родион Кудряшов.

Военный отметил, что россияне преобладают по численности украинцев в отношении семь к одному. "Это как сражаться с двумя армиями", - сказал он.

Кудряшов уверен, что россияне не будут продвигаться дальше в такие города, как Покровск и Константиновка, но это не гарантировано. Зато россияне добились ослабления давления на Донецк, расположенный рядом.

Последствия

Россия уже делала подобные операции в Севевродонецке и Лисичанске в 2022 году. Однако западное оружие и мотивированное войско совершили невероятный прорыв, осуществив контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях.

"Но сейчас это другая война. Глобальная политика оказывает более значительное влияние на поле боя. Задержка западной помощи непосредственно способствовала этому вероятному украинскому отступлению в Авдеевке", - пишет издание.

Украинцам приходится экономить боеприпасы и сдерживать низкий моральный дух войска.

"Авдеевка может быть не единственным выходом, который рассматривает Киев. Президент России Владимир Путин тоже все еще хочет всю Украину, и все еще возможно, что он ее заберет. Такая перспектива может либо восстановить единство Запада в попытках предотвратить это, либо подогреть скептицизм относительно того, что Украина никогда не сможет выиграть эту войну, несмотря на чрезвычайную оборону, которую она продемонстрировала в Авдеевке и других местах", - говорится в материале.

Выход Сил обороны из Авдеевки

Как писал УНИАН, поздно ночью 17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он утверждал, что окружение украинских сил не допущено.

Комментируя процесс выхода из Авдеевки, несколькими часами ранее Тарнавский сообщил, что "несколько наших бойцов" попали в плен при попытке прорваться на более безопасные позиции.

В 3-й штурмовой бригаде также признали единичные случаи попадания в плен, но заверили, что на уровне отделений, взводов и подразделений таких случаев не было.

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