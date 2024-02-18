Утверждается, что это раненые бойцы, которые не смогли самостоятельно прорваться в тыл во время отступления.

Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских воинов на позиции "Музей" (на "Зените") в Авдеевке. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

"Побратимы узнали бойцов из видео, которое недавно распространилось московитами в сети. (...) Из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем, кто был ходячий, пришлось с боем прорываться к основным силам. К сожалению, было 4 неходячих ребят (ранены) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться", – говорится в сообщении.

DeepState утверждает, что долгое время не принималось решение об уходе с этой позиции – пока 13 февраля не начал заканчиваться боекомплект и запасы воды. По данным проекта, тогда произошла неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько бойцов и получили ранения.

Видео дня

"Понимая уже трагедию и бесперспективность обороны, была дана команда прорываться с боем малыми группами. Тут случился неприятный инцидент, который уже описывал другой боец в Инстаграме, когда командир сказал о раненых "Бросайте их нафиг и сжигайте все". Беда еще в том, что это услышал именно раненый боец", – пишет DeepState.

По данным проекта, 14 февраля, начался выход малыми группами, а раненым пообещали эвакуацию на следующий день. Как утверждает DeepState, с 5 ранеными остался один из уцелевших бойцов, а уже на следующий день около полудня на позицию зашли оккупанты и еще через сутки российские паблики распространили кадры расстрелянных бойцов.

"Серия ошибок и затягивание с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему безразличны все правила войны", – пишет DeepState.

Выход Сил обороны из Авдеевки

Как писал УНИАН, поздно ночью 17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он утверждал, что окружение украинских сил не допущено.

Комментируя процесс входа из Авдеевки, несколькими часами ранее Тарнавский сообщил, что "несколько наших бойцов" попали в плен при попытке прорваться на более безопасные позиции.

В 3-й штурмовой бригаде также признали единичные случаи попадания в плен, но заверили, что на уровне отделений, взводов и подразделений таких случаев не было.

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