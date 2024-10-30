Украина даже до сих пор не добилась от США отмены негласного запрета на применение ракет ATACMS по территории РФ.

Соединенные Штаты Америки на данный момент не дадут Украине дальнобойные дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что точно неизвестно, соответствует ли действительности информация, что Украина просит у США ракеты Tomahawk в секретной части Плана победы.

"Журналисты где-то откопали этот материал. Судя по всему, возможно, все-таки правдивый. Я был удивлен. Действительно, выглядит: дайте нам авианосец, дайте нам подводную лодку или две подводные лодки. Мы пока не смогли преодолеть некий негласный запрет от Соединенных Штатов на удары ATACMS, даже в определенном пограничье. А тут хотим получить ракеты, которые втрое дальше летят, которые вроде бы являются эффективными, но специалисты, которые разбираются, говорят: да нет, подождите, столько проблем с ними есть, и они очень уязвимы к системам радиоэлектронной борьбы, и там есть моменты с прохождением территории, где есть сильные ветры", - сказал Ступак.

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Эксперт уточнил, что в отношении ракет Tomahawk есть много разных нареканий.

Также он обратил внимание на стоимость этих ракет - 1,8 млн-2 млн долларов за единицу:

"На данном этапе, мне кажется, что эта история нереальна. В принципе, логика понятна: проси невероятное, получишь необходимое. Но извините, с ATACMS не решили, а мы решили перепрыгнуть этот вопрос и давайте еще более совершенное оружие, еще более продвинутое. Поэтому, мое личное видение, пока что нам не дадут".

Он предположил, что вопрос с ракетами ATACMS возможно отложен до инаугурации следующего президента США, до 20 января 2025 года.

Зеленский попросил ракеты Tomahawk в секретной части плана победы - что известно

Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США 29 октября сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в закрытой части Плана победы относительно предложения размещения в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания" якобы просит предоставить Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров.

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