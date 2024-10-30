Соединенные Штаты Америки на данный момент не дадут Украине дальнобойные дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в эфире на Радио NV.
Эксперт отметил, что точно неизвестно, соответствует ли действительности информация, что Украина просит у США ракеты Tomahawk в секретной части Плана победы.
"Журналисты где-то откопали этот материал. Судя по всему, возможно, все-таки правдивый. Я был удивлен. Действительно, выглядит: дайте нам авианосец, дайте нам подводную лодку или две подводные лодки. Мы пока не смогли преодолеть некий негласный запрет от Соединенных Штатов на удары ATACMS, даже в определенном пограничье. А тут хотим получить ракеты, которые втрое дальше летят, которые вроде бы являются эффективными, но специалисты, которые разбираются, говорят: да нет, подождите, столько проблем с ними есть, и они очень уязвимы к системам радиоэлектронной борьбы, и там есть моменты с прохождением территории, где есть сильные ветры", - сказал Ступак.
Эксперт уточнил, что в отношении ракет Tomahawk есть много разных нареканий.
Также он обратил внимание на стоимость этих ракет - 1,8 млн-2 млн долларов за единицу:
"На данном этапе, мне кажется, что эта история нереальна. В принципе, логика понятна: проси невероятное, получишь необходимое. Но извините, с ATACMS не решили, а мы решили перепрыгнуть этот вопрос и давайте еще более совершенное оружие, еще более продвинутое. Поэтому, мое личное видение, пока что нам не дадут".
Он предположил, что вопрос с ракетами ATACMS возможно отложен до инаугурации следующего президента США, до 20 января 2025 года.
Зеленский попросил ракеты Tomahawk в секретной части плана победы - что известно
Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США 29 октября сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в закрытой части Плана победы относительно предложения размещения в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания" якобы просит предоставить Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров.