Российские оккупанты действуют на пределе своих логистических возможностей, заявил Сергей Згурец.

Фронт в Украине трещит, но не сыпется, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Еспресо".

"Имеем 800 километров фронта, девять горячих участков из 11. Есть отступление из определенных наиболее сложных направлений, но фронт не сыпется. Вопрос в том, чтобы сохранить эту тонкую, натянутую линию нашей обороны так, чтобы не было прорыва противника. Ведь потом сдержать противника будет трудно", - отметил эксперт.

По его словам, российские оккупанты действуют на пределе своих логистических возможностей, они бросают резервы по всем направлениям фронта, чтобы лишить такой возможности ВСУ. При этом Згурец выразил уверенность в том, что темпы пополнения резервов армии РФ не являются такими, которые могут обеспечить им оперативные прорывы.

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Комментируя отдельные заявления о том, что после захвата Покровска "будет прорыв к Днепру", эксперт заявил, что до Покровска россиянам придется пройти еще значительное количество участков, где их можно уничтожать.

Вместе с тем, как добавил Згурец, Покровск хорошо укреплен, но это не значит, что данная оборона будет действительно прочной.

Наступление РФ на Покровск - актуальное

Напомним, офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша заявлял, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, ведь враг не прекращает попыток прорвать линию обороны Украины:

"На Покровском направлении интенсивность совсем не упала. Просто удалось остановить продвижение врага. Враг в дальнейшем пробует штурмовать наши позиции. В дальнейшем пробует различными способами продвинуться в сторону Покровска".

Выражалось мнение, что российская армия активно штурмует город Селидово, но не стирает его "с лица земли", потому что, вероятно, хочет в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

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