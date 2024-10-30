По его убеждению, даже окончательный обвал фронта и продвижение российских войск масштабным наступлением в направлении Киева не изменит эту позицию США.

США боятся развала Российской Федерации, и именно с этим связаны решения о запрете для Украины бить вглубь России их оружием. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя недавнее заявление США, что в случае подтверждения, что войска КНДР воюют в Украине, "новых ограничений на использование американского оружия не будет".

Как подчеркнул Жданов, речь идет о том, что старые ограничения американцы не снимают, а новых вводить не будут.

"Ограничения на применение ни ATACMS (американские баллистические ракеты класса "земля-земля" - УНИАН), ни авиации с ракетами "воздух-поверхность" тоже никто отменять не будет. Россия в данном случае выглядит как "священная корова", по которой нельзя наносить удары, особенно американским оружием", - отметил он.

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По убеждению Жданова, даже окончательный обвал фронта и продвижение российских войск масштабным наступлением в направлении Киева не изменит эту позицию США, поскольку Америка боится развала РФ. Эксперт при этом обратил внимание на решительность других стран-партнеров Украины в этом вопросе.

"Я бы сегодня разделил Запад. Дело в том, что здесь главный оппонент наш в плане применения (далкобойного оружия - УНИАН), - это Соединенные Штаты. Вы посмотрите: Польша решительно готова отдать нам МИГ-29, но под гарантии, чтобы ее соседи перекрыли им воздушное пространство. Румыния сегодня рассматривает законопроект, который бы позволил без оглядки на НАТО, на их политическую коллективную позицию, сбивать без их разрешения все, что залетает в румынское пространство. Так что решимость некоторых стран довольно неплохая и довольно серьезная. А вот США больше всего на свете боятся развала Российской Федерации. Здесь и политически, и экономически Соединенные Штаты просто оказываются в такой, очень большой зоне некомфорта", - сказал Жданов, не углубляясь в дальнейшее объяснение.

Что касается возможных последствий для фронта от привлечения Россией военных КНДР он сказал, что все будет зависеть от того, как будут применены эти войска.

"Повлиять это может опосредованно. Скорее всего, северокорейские войска, в первую очередь, будут применены для прикрытия государственной границы РФ. Тогда Россия будет иметь возможность снять войска со своей границы и перебросить их либо на Курскую область, либо на восточный фронт (в Украину) на те участки, где крайне необходимо - это Кураховское и Времовское оперативные направления, где у них не хватает мощностей для того, чтобы развить успех, которого они достигли в ходе наступательных действий", - предполагает Жданов.

Удары западным оружием по РФ

Последний год Украина настаивает на важности получить разрешение от партнеров на применение их оружия для ударов по территории РФ, по конкретным военным целям, уничтожение которых подорвет возможности врага как наступать, так и терроризировать мирное население Украины.

Ранее в Пентагоне объясняли затягивание с поставкой ракет ATACMS тем, что США и союзники сосредотачивают усилия на удовлетворении наиболее насущных потребностей Украины. Тогда американские СМИ писали, что США близки к принятию исторического решения о предоставлении Украине ракет ATACMS, но требуют обещание от украинских властей не запускать ракеты ATACMS по территории России.

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