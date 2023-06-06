Кроме того, захватчики уничтожили инфрастрактуру водоснабжения в Крым.

По состоянию на сегодня, Россия уже разрушила и повредила более 80 населенных пунктов Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам повреждена или полностью разрушена региональная биосистема Южной дельты Днепра, а также Причерноморье.

Кроме того, Россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма.

Видео дня

"Подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансировки системы охлаждения Запорожской АЭС. Это ядерная угроза для всего мира. Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977 года) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения", - отметил Ермак.

По его словам, Украина стремится к максимально жесткой и единой международной позиции по этим и другим преступлениям, поскольку это защитит украинцев от использования ядерного оружия Кремлем. Иначе угроза ядерной катастрофы, в том числе и на ЗАЭС, значительно возрастет, потому что ощущение безнаказанности Кремля усилится.

Ермак подчеркнул, что мир должен ускорить реализацию формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности, шагов по радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и предотвращению экоцида.

"Какие еще красные линии должна нарушить Россия, чтобы международное сообщество ответило решительно? Только силой мы можем остановить врага", - сказал он.

Россия взорвала Каховскую ГЭС - основное

Ночью РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС. Впоследствии стало известно, что подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них-временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Характер повреждений свидетельствует, что дамбу взорвали изнутри. Ни о каких ракетных ударах не может идти речь. По состоянию на 11:00 последствия подрыва Каховской ГЭС контролируются. Ни один из населенных пунктов не ушел под воду.

Вас также могут заинтересовать новости: