Генштаб опроверг заявления РФ, что Украина якобы нарушила энергетическое перемирие

В Генштабе отметили, что военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну.

Заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

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Следует отметить, что ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали, что якобы ночью 26 марта у побережья временно оккупированного Крыма были сбиты два украинских БПЛА, а объектом атаки якобы было наземное оборудование Глебовского хранилища газа.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна доказать, что она готова закончить войну и готова не врать миру или США. Однако Кремль уже распространяет ложные заявления о перемирии в Черном море. Он подчеркнул, что Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны.

"Но, к сожалению, уже сейчас, уже просто сегодня, просто в день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, которые опубликованы Белым домом. Каждый может увидеть, что там указано. И есть то, о чем снова врет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда врет. И это зависит от мира - от всех, кому реально нужен мир, - позволят ли снова Москве врать", - заявил глава государства.

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