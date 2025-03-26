Частичное перемирие: Украина согласовала с США список объектов, которые Россия не может атаковать, - СМИ

В перечне, который приводит российская сторона отсутствуют украинские объекты нефте- и газодобычи.

Украина согласовала с США перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках соглашения о частичном прекращении огня. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Минэнерго.

В министерстве уверяют, что США знают о требованиях Киева по "энергетическому перемирию", они согласованы с Вашингтоном.

"Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов. Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения - производства энергетического оборудования", - заявили в Минэнерго.

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В то же время в перечне, который российская сторона называет согласованный с США, отсутствуют украинские объекты нефте- и газодобычи, по которым в последнее время наносится больше всего ударов.

Перемирие по энергообъектам

Украина и Россия достигли договоренности о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран. Это решение является частью более широкого соглашения, направленного на снижение уровня эскалации, хотя оно не является полным прекращением огня.

Несмотря на позитивный сигнал, реализация этой инициативы осложняется требованиями Кремля - Россия настаивает на смягчении санкций, в частности в отношении своих финансовых учреждений, которые занимаются торговлей сельскохозяйственной продукцией. Такая позиция вызывает беспокойство относительно того, станет ли это соглашение первым шагом к стабилизации ситуации, или только еще одним тактическим маневром Москвы.

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