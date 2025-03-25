Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны, отметил президент.

Россия должна доказать, что она готова закончить войну и готова не врать миру или США. Однако Кремль уже распространяет ложные заявления о перемирии в Черном море.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он подчеркнул, что Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны.

"Но, к сожалению, уже сейчас, уже просто сегодня, просто в день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, которые опубликованы Белым домом. Каждый может увидеть, что там указано. И есть то, о чем снова врет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда врет. И это зависит от мира – от всех, кому реально нужен мир, – позволят ли снова Москве врать", – заявил глава государства.

Видео дня

По его словам, в Украине будут делать все, чтобы договоренности сработали и чтобы не было ударов. Однако в России должны осознавать: если будут наносить удары по Украине, получат сильный ответ.

"И ответственность будет на них. И если россияне потом будут рассказывать басни, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все все увидят. И я хочу напомнить, что еще с 11 марта на столе предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня – всюду, а не только по энергетике и в Черном море. Именно Россия на это не согласилась. Именно российская позиция затягивает эту войну. Тогда, когда Путин не сказал "да" безусловному прекращению огня, новых санкций против России не было", – продолжил он.

Зеленский отметил, что сейчас Москва требует снятия части санкций, хотя три года рассказывает, что санкции им якобы не страшны и даже полезны.

"Но если не сработает еще и эта договоренность, если россияне не выполнят условий сегодняшних договоренностей и попытаются снова давить на Америку, на Европу, на Украину, то ответ, считаю я, должен быть один: точно новые санкции, точно больше давления. То, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то надо будет принимать новые меры – именно против Москвы. Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого... Результат нужен от России. Мы им не верим. Реально мир России не верит. И они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру, не врать Трампу, не врать Америке", – констатировал президент.

Переговоры по войне

23-25 марта в Эр-Рияде состоялись встречи США с делегациями РФ и Украины. В отдельных договоренностях со сторонами есть определенные различия, заявил Владимир Зеленский.

В Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и мерах, которые запрещают удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

В то же время Россия потребовала снятия санкций в сфере сельского хозяйства, как условие для перемирия на море. Также Москва заявила о желании досматривать торговые суда, идущие в украинские порты.

Вас также могут заинтересовать новости: