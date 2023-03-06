Роман Свитан уверен, что у Путина просто не хватит людей.

У России не хватит сил, чтобы выполнить главную задачу по выходу на границы Донецкой области. Из-за особенности местности противнику придется тратить больше сил, чем он способен собрать.

"Движение на Бахмут с Попасной всё-таки узкое. То есть можно считать там по ширине 10-15 км. Если выходить на границы Донецкой области, то это надо двигать фронт примерно в 100 км по шириной, а не в 10 километров от Попасной на Бахмут. Значит на каждый километр он с такими тратами будет уже выбрасывать не 2000 человек, а 20 тысяч человек на километр. У него просто не хватит людей. Даже в режиме подготовки, даже если исключить режим экипировки полной, а просто подготовки, тоесть они могут где-то готовить около 200 тысяч за два-три месяца. У него будет больше потерь на движение до границы Донецкой области, чем вообще будут подготавливать, то есть это не восстанавливаемые потери", - сказал военный эксперт Роман Свитан.

Эксперт сказал, что если Путин будет выходить к границе Донецкой области, с такими темпами он сожжет всю российскую армию.

"Она просто не успеет восстановиться. Это примерно то же самое, как они сожгли десятки тысяч человек в районе Бахмута. Это надо расширить как минимум на 100 километров, не считая ещё это прямое движение 100 километровое, а еще придется прикрывать фланги, а туда еще уйдет определенное количество войск. Потому исходя из математики я и говорю, что даже нет смысла планировать, они не смогут собрать людей", - добавил он.

Ситуация на фронте и потери РФ

За минувшие сутки, 5 марта, украинские военные ликвидировали 650 российских оккупантов, которые пришли с оружием на нашу землю. Также было уничтожено более полусотни единиц различной вражеской техники. Таким образом, общие потери среди личного состава российских войск за время полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 153770 человек.

В Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ не прекращает попытку штурмовать Бахмут и близлежащие населенные пункты.