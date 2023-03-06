Враг не прекращает попытку штурмовать Бахмут и близлежащие населенные пункты.

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 27 авиаударов, а также совершил более 70 обстрелов из РСЗО по территории Украины. На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток оккупировать город. Ранее стало известно, на каком участке фронта Россия может попытаться провести наступление.

Как говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ в Facebook, по состоянию на утро 6 марта в Украине сохраняется высокая вероятность ракетного удара со стороны РФ.

"За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов является высоковолосной по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы 2-х населенных пунктов Сумской области и районы 7-ми населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 4-х населенных пунктов Харьковской области, а также 4-х населенных пунктов и Серебрянское лесничество Луганской области и 3-х Донецкой области.

В Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать город Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Бахмут и еще 14 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Текущая ситуация на фронте - где войска РФ активизировали атаки

Напомним, что по словам представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, сейчас враг активизировал наступательные действия в Луганской области. По состоянию на вечер 5 марта, активные бои идут возле Кременной - там активность армии РФ даже большая, чем на Бахмутском направлении.

Также он уточнил, что силы ВСУ стойко держат оборону города Бахмут (Донецкая область): потери российских оккупантов очень велики, а у украинских военных есть возможность пополнять собственные запасы боеприпасов, что создает трудности для россиян.

Между тем аналитики американского Института изучения войны ISW говорят, что Украина, вероятно, примет решение о контролируемом отводе войск в Бахмуте. Главная тактика бойцов ВСУ в обороне города - максимально уничтожить технику и живую силу россиян.

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