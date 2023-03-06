Общие потери среди личного состава российских войск за время полномасштабного вторжения значительно превысили 153 тысячи человек.

За минувшие сутки, 5 марта, украинские военные ликвидировали 650 российских оккупантов, которые пришли с оружием на нашу землю. Также было уничтожено более полусотни единиц различной вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Таким образом, общие потери среди личного состава российских войск за время полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 153770 человек.

Кроме захватчиков, наши защитники уничтожили вчера 9 танков (3423 с начала вторжения); 11 боевых бронированных машин (всего 6703 единицы); 7 артиллерийских систем (2433 единицы); 2 средства противовоздушной обороны россиян (всего - 250).

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Также россияне за воскресенье недосчитались 2 единицы специальной техники (всего - 234) и 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5307). Кроме того, 5 марта были "приземлены" 15 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (2086 с начала вторжения).

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла в Украине 302 самолета; 289 вертолетов; 488 реактивных систем залпового огня; 18 кораблей и катеров; 873 крылатых ракеты.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки защитники Украины отразили более 95 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Украинская авиация 5 марта нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

В свою очередь, российские оккупанты в воскресенье нанесли 4 ракетных и 27 авиаударов, а также совершили более 70 обстрелов из РСЗО по территории Украины. На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток оккупировать город.

Ранее спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что враг активизировал наступательные действия в Луганской области. В частности, по состоянию на вечер, 5 марта, активные бои были зафиксированы в районе Кременной. Активность российской армии там была больше, чем на Бахмутском направлении.

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