Украина имеет право наносить точечные удары по позициям российских войск, с которых ведется обстрел украинской территории, на территории РФ.

Отбрасывание оккупантов за пределы украинско-российской границы не приведет к тому, что россияне перестанут обстреливать со своей территории города Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom.

"Мы должны понимать, что нанесение ударов по военной инфраструктуре, которая не располагается на территории Украины, именно для защиты нашего гражданского населения, является абсолютно законными действиями, не является нарушением международного военного права. Противник должен понимать, что граница - это условная линия на земле, а объекты, уничтожение которых способно ликвидировать угрозу жизни и здоровья наших граждан, являются абсолютно законными целями", - сказал Грабский.

По его словам, речь идет о точечных ударах по базам и позициям российских войск, с которых ведется обстрел украинской территории, не только в Белгороде, но и в других местах, где они будут обнаружены.

"Наши союзники об этом говорят открыто. Подтверждением моих слов является передача артиллерийских боеприпасов Excalibur калибром 155 мм, которые могут наносить удары на расстоянии до 60 км, и которые предназначены для высокоточного уничтожения отдельных объектов, тех же систем C-300, и для нас не важно, где они находятся", - сказал Грабский.

Он также отметил, что Украина уже наносила удары по оккупированному Крыму, который Кремль считает своей территорией.

"Мы уже наносили удары по Крыму. И что? И ничего, противник это проглотил. И такая же ситуация будет наблюдаться на других направлениях. Одно дело - угрожать, а другое - что-то делать. Они с упорством маньяка продолжат утверждать, что проводят "спецоперацию" и борятся не с Украиной, а с НАТО и коллективным Западом", - добавил Грабский.

Он также отметил, что Украина, имея достаточно средств поражений, может обеспечить буферную зону на расстоянии 300 км от своей границы. Однако в ближайшей перспективе средств поражения объектов в районе Каспийского моря, откуда наносятся ракетные удары с авиации, у Украины не будет.

"Что касается Каспия, мы туда не можем дотянуться, но эффективность использования этих объектов достаточно ограничена. Пуск такой ракеты засекается, наши системы ПВО научились более менее эффективно с этим работать. И уровень эффективности нашей ПВО вырос в разы", - сказал эксперт.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: