Эти артиллерийские снаряды могут поражать цели с высокой точностью на расстоянии 40,5 км.

Соединенные Штаты Америки без лишней огласки добавили к военной помощи Украине наиболее точные артиллерийские снаряды.

Как сообщает Bloomberg ранее передача Украине снарядов Excalibur не подтверждалась.

Согласно бюджетным документам, Пентагон отправил в Украину наиболее точные артиллерийские снаряды Excalibur, которые имеют GPS-наведения.

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В частности, США тратит 92 миллиона долларов с целью пополнения собственных запасов. План по пополнению запасов снарядов Excalibur впервые свидетельствует о том, что Пентагон поставляет украинским силам эти боеприпасы. В то же время чиновники избегают ответов на вопросы об Excalibur, несмотря на сообщения о планировании по передаче Украине этих снарядов и их применении в нашей стране.

Эти снаряды со спутниковым наведением могут поражать цели в пределах двух метров. Впервые они были применены в 2007 году в Ираке во время убийства одного из известных лидеров Аль-Каиды и его сторонников. Снаряды Excalibur применяются в гаубицах со 155-мм калибром. Они могут поражать цели с высокой точностью на расстоянии 40,5 км.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Пентагоне заявили о "медленный, но существенный" прогресс Украины на поле боя.

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