Также повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения и объекты инфраструктуры.

Вследствие вчерашнего обстрелов оккупантами Харьковской области ранения получил мальчик 11 лет и 65-летняя женщина.

Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты области вдоль линии соприкосновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

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"Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина", - написал Синегубов.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вчера устроили массированный обстрел во время эвакуации пациентов психиатрической больницы в селе под Харьковом. По предварительным данным, погибли 4 медицинских работников, 2 пациентов ранены.

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