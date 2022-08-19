Конфиденциальную информацию о сотрудничестве этого банка с армией оккупантов удалось узнать из утерянной флешки.

Российский "Газпромбанк"сотрудничает с командованием российской армии и начисляет оккупантами зарплату, в том числе и палачам из Бучи.

Об этом рассказала журналистка "Схем" Наталья Седлецкая.

В распоряжении журналистов оказалась утерянная оккупантами флешка, на которой оказалось много банковской информации.

"Однажды в одном маленьком селе на Киевщине российские солдаты забыли.. флешку. Информация на флешке оказалась защищенной, но нам удалось ее восстановить с помощью IT-специалистов из Лаборатории цифровой безопасности. Из самого ценного на флешке - личные данные военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, известной как "бучанские потрошители". На каждого солдата - своя идентификационная карта. Отдельно в ней указаны банки, в которых на личный карточный счет военным 64-й бригады приходит заработная плата.

Среди них - "Газпромбанк". Зарплату за преступления на Украине получает в "Газпромбанке", например, ефрейтор Игорь Рогалев и младший сержант Геннадий Филиппов из Забайкальского края, ефрейтор Илья Сапов из Хабаровска, младший сержант Александр Тельнов из Свердловской области. При этом - это один из трех крупнейших банков РФ, который до сих пор не под строгими санкциями Запада", - рассказала она.

Благодаря восстановленным данным с флеш-накопителя удалось идентифицировать по меньшей мере 21 армейца 64-й бригады РФ, которые имеют открытые счета в "Газпромбанке". Как отмечает Седлецкая, все военные РФ скрывают, что служат в этом подразделении.

По состоянию на сейчас российских "Газпромбанк" остается единственным крупным российским банком, который избежал масштабных западных санкций. Именно на счета этого банка поступает уплата за российский газ и нефть. Как свидетельствуют доказательства с флешки, этот же банк выплачивает зарплату и "боевые доплаты" российским солдатам, причастным к зверствам в Буче.

В июне "Схемы" обратились за комментарием в Совет Европейского союза, который принимает решение о введении санкций, где изложили все найденные факты системного сотрудничества "Газпромбанка" с командованием российской армии. Расследование "приняли к сведению", но отметили, что именно отдельные государства-члены Европейского союза вносят предложения к санкционному списку, после чего это финально утверждает Совет Европейского союза.

Кроме того, журналисты обратились в Министерство финансов США. Ответ еще не пришел.

Как сообщал УНИАН, ЕС уже отключил от SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" и "Белорусский банк реконструкции и развития".

После этого президент Владимир Зеленский отмечает необходимость введения седьмого пакета санкций против России, который должен стать еще мощнее.

Позже журналисты выяснили, что единственный крупный российский банк, который до сих пор избежал масштабных западных санкций, получает европейские деньги за энергоносители. Оттуда же Минобороны платит "боевые" армии России.

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