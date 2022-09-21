Это последняя попытка Москвы продемонстрировать, что она готова к более решительному ответу, отметил юрист.

Российские оккупанты объявили псевдореферендумы в "ЛДНР", а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей по вопросу присоединения к РФ для того, чтобы предупредить возможное наступление Вооруженных сил Украины.

Такое мнение высказал российский правозащитник и юрист Марк Фейгин.

"Мы видим, что после операции ВСУ в Харьковской области ситуация приобрела совершенно другой оборот. Я считаю, что поворот в войне действительно произошел, окончательный переломный момент, поскольку остановить наступление ВСУ уже невозможно. И понимание этого вынуждает партию войны в окружении Путина форсировать ситуацию, проводить "референдумы", чтобы попытаться последним этим средством остановить возможную деоккупацию территорий", – считает он.

Фейгин прогнозирует, что указанные украинские территории объявят российскими, чтобы грозить использованием доктрины безопасности и примением всех средств: "Вплоть до ядерного оружия и каких-то иных неконвенциональных видов оружия (химического или иного), чтобы "защитить" эти территории".

"Это сигнал, который Москва посылает Киеву и в значительной степени Западу, чтобы тот повлиял на Киев, и Киев пошел на переговоры, на перемирие, на какое-то соглашение… Последняя попытка продемонстрировать, что Москва готова к более решительному ответу и к более решительным действиям".

Напомним, 20 сентября оккупанты объявили о проведении с 23 по 27 сентября фейковых "референдумы" по вопросу присоединения к России территорий "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.