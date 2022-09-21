Представитель Еврокомиссии отметил, что такая риторика неприемлема.

Президент России Владимир Путин играет в очень "опасную ядерную авантюру". Он использует ядерное оружие, как элемент своего террора. Такая риторика неприемлема для Европейского Союза.

Как передает портал Reuters, соответствующие заявления сделал Представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано на недавней пресс-конференции.

"Путин играет в ядерную авантюру. Он использует ядерный элемент как часть своего арсенала террора, это недопустимо", — заявил Стано.

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По словам представителя Еврокомиссии, "фиктивные, незаконные референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не будут признаны. Они устроены Москвой для аннексии захваченных регионов.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

В США, Нидерландах и Великобритании прокомментировали приказ российского президента. Союзники Украины в большинстве называют такой шаг признанием поражения.

Ранее появилась информация, что оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Ставленники Кремля заявили, что официальные результаты псевдоголосований будут обнародованы 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" смогут направить официальный запрос на вступление в состав России".

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