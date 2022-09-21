Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность любого применения Россией ядерного оружия.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что мобилизация президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дополнительных тысяч военных на войну против Украины обострит конфликт.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Reuters.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, первая мобилизация России со времени Второй мировой войны не была сюрпризом, но это обострит конфликт, который начался с российского полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Столтенберг сказал, что действия Путина свидетельствуют, что "война не идет в соответствии с его планами". По мнению генсека НАТО, теперь понятно, что российский президент сделал "большой просчет".

Также Столтенберг прокомментировал возможность любого применения Россией ядерного оружия. В частности, он сказал, что угроза Путина применить ядерное оружие была "опасной и безрассудной риторикой".

"Мы обеспечим, чтобы не было непонимания в Москве относительно того, как мы отреагируем. Конечно, это зависит от того, какой будет ситуация или какого рода оружие они могут применить. Наиболее важное дело, чтобы не дали этому случиться, и именно поэтому мы были четкими в наших контактах с Россией о беспрецедентных последствиях", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.