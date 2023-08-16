Когда-то Украина имела соответствующие самолеты, но потеряла их после подписания Будапештского меморандума.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как бороться с подводными лодками, которые атакуют Одессу.

В частности, во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" специалист отметил, что уже несколько атак на Одессу, в том числе последний удар, враг нанес ракетами морского базирования типа "Калибр".

"Они используют для этого как надводные корабли так и подводно-дизельные подводные лодки проекта 636 "Варшавянка". Каждая такая подводная лодка может нести до четырех ракет. Надводные - это корветы и фрегаты соответствующих проектов, которые могут нести 4, 6 или 8 пусковых установок", - уточнил Коваленко.

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Он отметил, что подводные лодки несут большую опасность, потому что отреагировать на пуски с них достаточно сложно.

В частности, безэкипажные катера могли бы перехватывать лодки только в том случае, если они находятся в надводном состоянии, например, в стационарном положении в какой-то бухте.

"Но, как правило, "Варшавянки" делают пуски ракет из подводного состояния, то есть перехватить их почти невозможно. Особая опасность в том, что они могут максимально приближаться к одесскому побережью и остается небольшой промежуток времени, чтобы зафиксировать пуск, предупредить население и отработать силам ПВО", - рассказал специалист.

Он отмечает, что с подводными лодками можно бороться противолодочными средствами воздушного и надводного типа, но пока Украина нет эффективного высокотехнического средства, например, самолета, который имел бы на вооружении противокорабельные ракеты или торпеды.

"Но напомню, в свое время, когда нашу стратегическую авиацию "распыляли", согласно Будапештскому меморандуму, то среди них были и такие самолеты, которые могли вести борьбу с такими подводными лодками", - подчеркнули Коваленко.

В то же время, он признал, что такие самолеты могут при определенных обстоятельствах стать целью для российской противовоздушной обороны.

Что такое Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Одновременно были подписаны аналогичные меморандумы по гарантиям безопасности Беларуси и Казахстана. Эти две страны присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия несколько раньше.

В одном из пунктов меморандума говорится: "...страны подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким иным образом согласно Уставу ООН".

5 декабря 2022 года, в 28-ю годовщину подписания Будапештского меморандума, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. По этому поводу МИД Украины заявил, что "никакие договоренности с РФ не работают".

Атаки на Одессу - подробности

В ночь на 27 июля враг нанес ракетный удар по Одесской области. "Калибры" были выпущены с подводной лодки, которая находилась в акватории Черного моря, на критически малой высоте, что затруднило обнаружение. Попаданием в одно из админзданий порта убит его сотрудник. Также было повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и автомобили.

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