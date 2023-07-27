Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник.

В ночь на 27 июля в южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности и угрозы применения российскими оккупантами БПЛА.

В это время враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщает ОК "Юг".

"Ракеты "Калибр" были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение. Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов", – говорится в сообщении.

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После отбоя тревоги в ОК "Юг" предупреждали, что в сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря.

"Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры". В то же время, не исключена активность ударных БпЛА", – отмечали в ОК.

Удары по Украине - последние новости

Вечером в среду, 26 июля, российские оккупанты нанесли по Украине удар с применением ракет "Кинжал", "Калибр" и Х-101/Х-555. В Воздушных силах отчитались о сбитии силами ПВО 36 вражеских крылатых ракет. Еще по крайней мере 4 ракеты "Кинжал" летели в направлении Хмельницкой области.

В ОК "Юг" прогнозируют, что в ближайшее время враг не будет отказываться от тактики комбинированных атак с применением различных типов ракет и запуском с разных направлений. Там отмечают, что, вероятно, из-за изменчивости погоды враг выдержит паузу между ударами, но последующие дни будут достаточно тревожными.