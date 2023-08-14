Сегодня ночью из-за атаку российских захватчиков в Одессе уничтожен полностью гипермаркет Fozzy. Об этом говорится в заявлении Fozzy Group.
Как отмечается, в результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение гипермаркета в Одессе разрушено полностью и восстановлению не подлежит. Погибших нет, среди пострадавших – трое сотрудников, сейчас их состояние стабильное.
"Мы остаемся на связи с ними, их семьями и с надеждой ждем хороших новостей... Одесса сегодня - место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы накормить свои семьи и жить обычной жизнью даже в условиях войны. Место, где когда-то был красивый обновленный Fozzy, двери которого отныне закрыты", - отмечают в сети.
Также заявляется, что Fozzy в Одессе работать не будет.
"Одесситы, дорогие, мы благодарим Вас за теплые слова поддержки, ваше неравнодушие вдохновляет и держит нас. Верим, что мы выстоим и обязательно отстроим каждый квадратный метр. Потому что наш украинский несокрушимый дух - не уничтожить и не сломать!",- говорится в заявлении.
Ракетная аката РФ на Одессу - детали
Сегодня вечером враг нанес по Одессе мощный ракетно-дроновый удар. Город был атакован трижды "Калибрами" и дронами "Шахед". В результате падения обломков повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилые дома, аптеки, медицинские учреждения, роддом. Пострадали трое работников гипермаркета Fozzy, где произошел пожар. Всего повреждено более двухсот домов.