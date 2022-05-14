США вместе с европейскими союзниками должны предпринять еще больше шагов по поставкам вооружения для ВСУ.
Об этом сообщил экс-командующий НАТО Филипп Бридлав, цитирует Укринформ.
Военный назвал "бредом" мнение некоторые западных политиков, что Путину надо дать возможность "сохранить лицо" и "не провоцировать" российского президента.
При этом Бридлав отметил профессионализм украинской армии: "Я очень горжусь тем, как сейчас показывают себя украинские военные. Весь мир уже увидел, как украинское войско и Украина мужественно сражаются".
Но добавил, что ВСУ необходимо еще больше вооружения.
"Прежде всего, нам необходимо достаточно быстро дать те вещи, о которых говорил Кларк. Это и системы залпового огня, артиллерия, дальнобойная артиллерия, противовоздушная оборона, которая предоставляется в недостаточном пока что объеме", – сказал он.
США должны поставить Украине противовоздушную оборону – средне- и дальнобойную.
"Такие ракеты, как "Нептун", и самое современное оружие подобного рода, которое поможет Украине в тех битвах, которые она сейчас ведет. Независимо от того, что происходит на земле, сейчас в Черном море Россия контролирует ситуацию. Этого нельзя допустить", – убежден он.
"Нужно делать это немедленно, сейчас, уже. Предоставлять правильное вооружение в правильное место и в правильное время", – подытожил Бридлав.
Война в Украине: обновленные данные
ВСУ удалось успешно контратаковать под Харьковом, в результате чего русским пришлось покидать разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.
Тем не менее, враг не оставляет намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В данных направлениях ведутся активные, ожесточенные бои.
Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение сравняет на фронте силы.