Этот период ВСУ будут держать оборону преимущественно собственными силами.

Министр обороны Алексей Резников предупредил украинцев готовиться к "чрезвычайно сложным неделям"на фронте.

Об этом он написал в Facebook.

"Сколько их будет - точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбесившегося от ярости агрессора", - пояснил министр.

Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит слом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас его присутствие точечное, это надо понимать", - добавил Резников.

Украинское политическое руководство, подчеркнул глава МО, круглосуточно работает, чтобы ускорить и увеличить поступления помощи.

"Есть значительные успехи, но есть и сложности. Время идет несказанно долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на "Азовстали", в плену у оккупантов жертвуют своими жизнями ради Украины. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли", - написал Резников.

Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы достичь хотя бы какого-то успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины, отметил Резников.

Война в Украине: обновленные данные

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

Одновременно, Россией поддерживается напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова и на территории республики Беларусь.

Британская разведка констатирует, что Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва в Славянск и Краматорск. В то же время украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.

Защитники Украины ликвидировали уже почти 27 тысяч военных РФ. Потери оккупантов растут с каждым днем. Кроме живой силы, страна-оккупант теряет военную технику. Уже уничтожено 200 вражеских самолетов.

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