В частности, члены НАТО должны сформировать специальные подразделения украинских солдат, которые были бы способны проводить наступательные операции.

Для победы Украины в войне с Россией США и другие союзники должны помочь ей создать стратегические силы в виде пяти бригад численностью до 40 тыс. солдат. Их задачей было бы проведение наступательных операций, чтобы вытеснить армию РФ с украинской земли.

Таким мнением поделился бывший глава Командования специальных операций США в Европе генерал-майор в отставке Майк Репасс, пишет CNN.

Он убежден, что 5 бригад — не так много и это может быть реализуемо уже в ближайшее время. Генерал убежден, что Украина способна найти дополнительные 40 тысяч военных для подготовки таких стратегических подразделений, учитывая нынешнее чрезвычайное положение в стране.

"Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Великобритания и Германия построили по украинской бригаде. Эти страны обладают солидными военными возможностями. Они могут сгенерировать силы, оснащая украинские подразделения и обучая их на своих территориях. Таким образом появятся пять бригад в пяти операционных секторах", – заявил Майк Репасс.

По его словам, на воплощение такого плана уйдет 6-8 месяцев. И подчеркнул, что сейчас западная помощь сосредоточена на срочных потребностях украинской армии, тогда как, наоборот, требуется более стратегический подход.

Он также отметил, что 2 из 3 сценариев окончания войны в Украине идут на пользу России: это или полная победа над Украиной, или патовая ситуация, когда Кремль просто заявит о своей победе по факту на местах и продолжит свою оккупацию территории Украины на неопределенный срок. Это не дало бы агрессору полную победу, тем не менее, она будет контролировать значительную территорию.

По мнению обозревателя британской газеты The Telegraph, нефтяное эмбарго ЕС станет решающим ударом по военной машине Путина. Кажется, Путин и сам не верил, что Запад сможет стать настолько объединенным перед лицом агрессии Кремля, говориться в статье.

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