Контрнаступление украинских войск возможно не ранее середины июня, только после накопления огромного количества вооружения от западных партнеров.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона.
"Этого вооружения должно хватить, по крайней мере, на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных и слаженных. После этого уже можно начинать наступать", – отметил Арестович.
Советник руководителя Офиса президента пояснил, что первые поставки оружия, которые предназначены для защиты, ожидаются от западных партнеров в конце мая.
"Первое оружие, которым можно останавливать врага, придет в Украину в конце мая или начале июня. Поэтому контрнаступление возможно не ранее середины июня. Скорее всего, это будет вторая половина июня", – отметил Арестович.
Напомним, накануне украинские военные отбили у войск РФ ряд населенных пунктов на Харьковщине. Речь идет о Верхней Роганке, Русской Лозовой, Слободской и Прилестной.
В то же время, в Минобороны сообщают о повышении интенсивности русскими ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком.