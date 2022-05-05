Для этого нужно накопить огромное количество западного вооружения.

Контрнаступление украинских войск возможно не ранее середины июня, только после накопления огромного количества вооружения от западных партнеров.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона.

"Этого вооружения должно хватить, по крайней мере, на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных и слаженных. После этого уже можно начинать наступать", – отметил Арестович.

Советник руководителя Офиса президента пояснил, что первые поставки оружия, которые предназначены для защиты, ожидаются от западных партнеров в конце мая.

"Первое оружие, которым можно останавливать врага, придет в Украину в конце мая или начале июня. Поэтому контрнаступление возможно не ранее середины июня. Скорее всего, это будет вторая половина июня", – отметил Арестович.

Напомним, накануне украинские военные отбили у войск РФ ряд населенных пунктов на Харьковщине. Речь идет о Верхней Роганке, Русской Лозовой, Слободской и Прилестной.

В то же время, в Минобороны сообщают о повышении интенсивности русскими ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком.

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