По его убеждению, решающую роль сыграла двусмысленная дипломатия относительно вступления Украины в НАТО.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что полномасштабного вторжения РФ можно было бы избежать, если бы страны последовательно и смело вели бы Украину в НАТО.

В колонке для The Washington Post Джонсон отметил, что страны Запада десятилетиями использовали дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины – "и это закончилось полной катастрофой".

"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "выбирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в Альянс – потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето. Результат - худшая война в Европе за последние 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний", - пишет Джонсон.

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Политик отметил, что Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО - он всегда знал, что это маловероятно.

"Он напал на Украину, потому что считал – и имел многочисленные доказательства этого – что мы не очень серьезно относились к защите Украины". Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО – если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, – то этой полной катастрофы можно было бы избежать", - отметил он.

Джонсон добавил, что поддержка членства в НАТО в Украине очень высока, 83% украинцев считают, что Украина должна стать членом Альянса. В то же время украинская армия с чрезвычайным мастерством и храбростью воюет с использованием техники НАТО. Как отметил Джонсон, "не НАТО могло бы учить украинцев, как вести войну – на самом деле, есть много того, чему они могли бы научить нас".

Он подчеркнул, что "украинцы должны получить все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно скорее".

Как Джонсон поддерживает Украину

Бывший премьер-министр Великобритании является одним из самых ярых партнеров и союзников Киева. Он обеспечил значительную военную помощь ВСУ и поддержал многие инициативы, направленные против российской агрессии — в частности, санкции.

В рамках экономического форума в Давосе Джонсон призвал не верить ядерным угрозам Путина и сфокусироваться на передаче Украине инструментов, которые обеспечат победу.

В интервью ВВС экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом в ходе экстренного телефонного разговора накануне российского вторжения в Украину.

В Кремле отрицают это. Спикер российского президента настаивает, что его шеф в той беседе якобы указывал на угрозу со стороны натовских ракет для России, если Украина вступит в НАТО – якобы тогда размещены в Украине ракеты смогут достичь Москвы за считанные минуты.

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