Также он прокомментировал спор о том, получит ли Украина больше танков от западных партнеров.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимое для победы над РФ.

"Честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Слишком долго длятся страдания народа Украины... Единственный способ положить конец этой войне – это победа Украины – и победа как можно быстрее... Чем скорее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира", – выразил убеждение Джонсон, сообщает The Guardian.

Также он прокомментировал спор о том, получит ли Украина больше танков от западных партнеров. Он намекнул, что является сторонником этой идеи. По его словам, Украина должна получить всю необходимую поддержку.

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"Самое время удвоить усилия и предоставить украинцам все инструменты, необходимые для завершения войны", – подчеркнул он.

Отметим, на Даунинг-стрит заявили, что премьер-министр Риши Сунак "поддерживает" визит Бориса Джонсона, несмотря на предупреждение, что он негативно повлияет на авторитет нынешнего премьера.

Как Джонсон поддерживает Украину

Бывший премьер-министр Великобритании является одним из самых ярых партнеров и союзников Киева. Он обеспечил значительную военную помощь ВСУ и поддержал многие инициативы, направленные против российской агрессии, в частности, санкции.

В рамках экономического форума в Давосе Джонсон призвал не верить ядерным угрозам Путина и сфокусироваться на передаче Украине инструментов, которые обеспечат победу.

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