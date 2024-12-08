Развитие технологий продолжает менять характер войны, предоставляя новые возможности и вызовы, отмечает издание.

В небе над Украиной быстро развивается новый вид войны: беспилотники все чаще используются для атак не на бронетехнику или боевые позиции, а на другие дроны, пишет Business Insider.

Применение дронов-перехватчиков

Боевые кадры из Украины неоднократно фиксировали столкновения, когда дешевые беспилотники врезаются в другие дроны. Такой подход стал экономически эффективным вариантом противовоздушной обороны, который активно применяют как украинские, так и российские силы.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, писал в Telegram:

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"Украина ищет беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать российские средства наблюдения, передовые глаза для ударных беспилотников и российскую артиллерию, не тратя средств ПВО".

Наталья Кушнерская, представитель оборонной индустрии Украины, заявила, что применение беспилотников в таких миссиях "знаменует появление совершенно нового сегмента современной войны - боя беспилотников"

Эволюция тактики

Беспилотники стали доминирующим средством войны в Украине, используясь для наземных, морских и воздушных операций. От дешевых моделей с обзором от первого лица (FPV), осуществляющих точечные атаки, до крупных систем для сбора разведданных.

Со временем дроны все чаще применяются в роли противовоздушной обороны, сбивая вражеские БПЛА. Такие воздушные бои иногда напоминают исторические схватки истребителей.

В августе компания, производящая FPV-дроны, сообщила, что их модифицированные беспилотники уничтожили 100 российских дронов. Группа "Дикие Шершни" поделилась записями успешных перехватов.

Кушнерская добавила:

"Дроны-перехватчики стали одной из инноваций этой войны".

Эта тактика затрудняет для россиян управление дронами глубоко за линией фронта и сбор разведданных, необходимых для ракетных атак. Одновременно это дает украинским силам большую гибкость в военных операциях.

Противодействие с обеих сторон

Украина первой начала использовать дроны для перехвата российских разведывательных БПЛА, но Москва быстро адаптировалась. Россия начала оснащать свои дроны системами радиоэлектронной борьбы для защиты.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по беспилотникам, отметил:

"Украинцы преуспели в применении своих FPV-дронов против российских средств разведки, а россияне достигли определенного успеха, используя FPV-дроны для преследования украинских тяжелых квадрокоптеров".

Дроны-перехватчики имеют ограниченный радиус действия и взрывную мощность, но значительно дешевле, чем традиционные средства ПВО. Например, стоимость дрона-перехватчика составляет от 2000 до 4000 долларов, тогда как ракета ПВО может стоить сотни тысяч. Это позволяет освободить дорогостоящие системы для борьбы с авиацией и ракетами.

Однако операторы таких дронов сталкиваются с высокими рисками. Один из украинских пилотов рассказал, что работает у линии фронта, где является приоритетной целью для россиян. Он добавил, что дроны-перехватчики используются до пяти раз в неделю, но Украине нужно больше таких систем.

Будущее тактики

Украинские компании работают над новыми моделями FPV-дронов для перехвата российских систем, таких как "Орлан" или ударные "Шахеды". Валерий Романенко, бывший офицер ПВО, отметил, что нынешние дроны эффективны для сбивания медленных разведывательных БПЛА, но Украине нужны более быстрые модели для борьбы с ударными дронами.

Дрон "Sting", разрабатываемый операцией "Wild Hornets", призван стать таким инструментом, но его создание еще продолжается.

Генерал-майор в отставке Мик Райан считает, что эта тактика будет иметь значение и в будущих конфликтах:

"Эта тенденция сохранится, если не произойдет прорыва в дешевых системах борьбы с дронами, а мы этого не видим".

Развитие технологий продолжает менять характер войны, предоставляя новые возможности и вызовы.

Украинские дроны - новости

Как сообщал УНИАН, война дронов на территории Украины превратилась в высокоскоростную гонку технологических вооружений.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что Украина в этом году вышла в паритет с РФ по количеству дронов. По его словам, на некоторых отрезках у нас есть большее количество, мы опережаем врага, но на некоторых не существенно отстаем. В то же время, по словам Федоренко, за текущий год мы выросли "на несколько голов" в развитии БПЛА.

Сейчас Украина имеет уже серийное производство дронов-ракет.

В частности сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ передали первую партию новых ракет-дронов "Пекло". По имеющейся информации, "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Ранее ВСУ получили другой ракето-дрон - "Паляница". Военные эксперты предлагали называть его реактивным дроном.

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