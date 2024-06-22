Сейчас оккупантам очень сложно действовать в приграничной полосе.

Российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проверять украинскую оборону на Сумщине. Однако, Силы обороны уничтожают врага в регионе и даже на территории РФ, сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

"Враг не оставляет попыток проверять нашу оборону и выявлять наши огневые позиции, но технические средства ведения войны нам позволяют своевременно выявлять такие группы и наносить поражения, в том числе на их территории", - подчеркнул спикер.

По его словам, лесные и болотистые местности на севере играют на руку врагу и создают определенные возможности для диверсантов. Несмотря на это, украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить проникновения россиян на свои территории.

Видео дня

Кроме того, Мысник добавил, что сейчас для врага затруднено использование техники, поскольку украинцы быстро и эффективно ее уничтожают. Для этого Силы обороны очень активно применяют воздушную разведку, в частности, беспилотные летательные аппараты, разведывательные и FPV-дроны. Также украинская оборона постоянно укрепляется.

"Оборона укрепляется постоянно, мы выявляем все стратегические направления, усиливаем их. И сейчас очень сложно врагу действовать в приграничной полосе", - отметил Мысник.

Российские ДРГ в Украине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Россия отправляет профессиональные ДРГ для проникновения через украинскую границу. Но украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов.

Кроме того, пограничники рассказали, в каких областях "шастает" больше всего российских ДРГ. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, это Сумская область. При этом он добавил, что активность вражеских ДРГ также фиксируется на Харьковщине и Черниговщине.

Вас также могут заинтересовать новости: