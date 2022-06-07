Российские силы сохраняют контроль над большей частью Северодонецка, хотя точная ситуация в городе остается неясной.
Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в новой сводке.
По данным аналитиков, контроль над городом часто переходит из рук в руки.
Вместе с тем российская армия продолжают безуспешные попытки перерезать украинские коммуникации к северо-востоку от Бахмута.
Как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники не сдают позиции в Северодонецке, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои.
Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что на Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем.
В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.
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