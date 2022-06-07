Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единодушной оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.

Российские силы сохраняют контроль над большей частью Северодонецка, хотя точная ситуация в городе остается неясной.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в новой сводке.

По данным аналитиков, контроль над городом часто переходит из рук в руки.

Вместе с тем российская армия продолжают безуспешные попытки перерезать украинские коммуникации к северо-востоку от Бахмута.

Как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники не сдают позиции в Северодонецке, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что на Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем.

В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.

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