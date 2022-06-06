Украинские контратаки в Северодонецке свидетельствуют о снижении боевой мощи российских войск в Украине.

Контратаки украинских военных в Северодонецке привлекают туда больше внимания российских военных, что оставит уязвимыми их позиции на других направлениях.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 5 июня.

Так, несмотря на то, что российские войска направляют технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку там за последние 48 часов и вытеснили россиян к восточной окраине Северодонецка.

"Украинские контратаки в Северодонецке, вероятно, заставят российских командиров отправить в этот район дополнительные подразделения и технику, чтобы остановить успехи Украины", - говорят в ISW.

Эксперты добавляют, что внимание российских войск к Луганской области будет оставлять уязвимые места на других направлениях боевых действий, в частности в Харьковской области и вдоль южной оси.

"ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение России в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях", - отмечают в Институте.

В ISW также отмечают, что способность украинских войск успешно контратаковать Северодонецк, который является сейчас приоритетным районом боевых действий для Кремля, также свидетельствует о снижении боевой мощи российских войск в Украине.

Напомним, 5 июня в Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города. Украинское войско продолжает вытеснять захватчиков из города.

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