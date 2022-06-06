Вражеский штурм отбит в направлении Новоохтырки и Вороново на Донецком направлении, а также Долгенького - на Славянском.

Украинские военные удерживают контроль в Северодонецке Луганской области, бои идут в восточной части города.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, на Славянском направлении оккупанты ведут подготовку к возобновлению штурмовых действий для улучшения тактического положения, а для пополнения потерь осуществляют подготовку личного состава на территории РФ.

"Наши подразделения успешно отбили штурм на направлении населенного пункта Долгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел", - говорится в сводке.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования украинских войск в районе населенного пункта Лисичанск.

"Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль трассу Бахмут – Северодонецк", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Лиманском направлении для уничтожения фортификационных сооружений российские захватчики обстреливали украинские подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, а также нанесли ракетный удар по Николаевке.

"Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои идут в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтирка и Вороново", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Бахмутском направлении для поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка, а также нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Отмечают, что с целью разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

Напомним, ранее глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в городе сейчас продолжаются позиционные уличные бои. Однако Вооруженные Силы Украины не собираются покидать Северодонецк.

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в Северодонецке местами у россиян есть десятикратное преимущество в артиллерии.

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