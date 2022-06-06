На Бахмутском направлении враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Россияне продолжают штурм Северодонецка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем различного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошкивка и других. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горное, Врубівка, Клиновой, Білогорівка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов близ Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии различного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгино и других населенных пунктов.

Напомним, 5 июня в Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города. Украинское войско продолжает вытеснять захватчиков из города.

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