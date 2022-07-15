Министр обороны Нидерландов отметила, что мало восхищаться тем, какое ожесточенное сопротивление оказывают украинцы, им нужно больше оружия.

Россия не должна выиграть войну и для этого необходимо увеличить военную помощь Украине.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, находясь с визитом в США, передает Голос Америки.

Оллонгрен выразила уверенность, что при условии увеличения военной помощи Украине одолеть агрессора реально.

"Должны помочь Украине одержать победу в этой войне. Мало восхищаться тем, какое ожесточенное сопротивление они оказывают. Мы должны им помочь, потому что с нашей помощью Украина способна выстоять", - сказала министр.

Она отметила, созданная США контактная группа для обороны Украины будет способствовать наращиванию военной помощи и служить залогом, что эта помощь будет оставаться приоритетом повестки дня политиков.

"Теперь имеем контактную группу для обороны Украины. Это важная инициатива США. Потому что когда началось российское вторжение, каждая страна НАТО делала, что могла, но не было координации", - объяснила Оллонгрен.

Комментируя встречу в Вашингтоне со своим американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином, министр обороны Нидерландов сказала, что главной темой разговора была Украина.

Речь шла, в частности, о том, как Нидерланды могут предоставить больше вооружений для Украины. Оллонгрен не раскрыла детали, но заверила, что дополнительные шаги сделаны.

"Речь идет о том, что мы можем предоставить Украине сейчас и в чем она сейчас нуждается. Это также касается учений", - сказала Оллонгрен, напомнив, что Нидерланды уже имеют опыт организации учений для украинских военных по обращению с дальнобойной артиллерией.

Руководитель оборонного ведомства прокомментировала также проблему балансировки между поддержкой Украины и потребностями собственной обороны. По ее словам, на сегодняшний день склады боеприпасов в Нидерландах почти исчерпаны и их необходимо немедленно пополнять.

Что же касается планов на перспективу, то Нидерланды после вторжения России в Украину объявили об увеличении своего оборонного бюджета. Его планируют довести до НАТОвского стандарта – 2% от ВВП. Дополнительные деньги пойдут на новые крылатые ракеты, истребители, противовоздушную оборону.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Нидерланды оказали Украине военную помощь на общую сумму более 170 млн евро. Среди переданных вооружений были, в частности, гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Как сообщал УНИАН, 29 июня стало известно, что Германия и Нидерланды доставят в Украину дополнительные шесть гаубиц 155-мм калибра Panzerhaubitze 2000.

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