По его словам, такая мобилизация приблизит коллапс в самой России.

В случае объявления президентом РФ Владимиром Путиным всеобщей мобилизации, Украина это выдержит, поскольку первые мобилизованные оккупанты на фронт попадут в сентябре, а к тому времени ВСУ уже проведут позитивные изменения на фронте.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"... Если даже завтра он объявляет мобилизацию, первые эффекты от этой мобилизации будут где-то через месяц минимум. Потому что этих людей надо собрать, хотя бы минимально подготовить, где найти ресурсы. То есть это сентябрь - когда у Путина будут первые поступления на фронт. И к тому времени, я думаю, что Украина уже осуществит свои позитивные изменения на фронте, особенно на юге. И в том числе на Донбассе из-за использования высокоточного оружия. Наступление у них застопорится и просто бросанием мяса в эту мясорубку Путин уже ничего не сделает", – пояснил эксперт.

Он выразил убеждение, что последствия от объявления мобилизации приведут к вспышке протестов в России. Особенно, когда людей начнут хватать прямо на улице, чтобы отправить на войну.

"То есть для Украины эта мобилизация будет означать лишь то, что мы ускорим коллапс России. Это такой парадокс. Потому что я думаю, что когда в этой мясорубке уже украинская артиллерия будет перемалывать это мясо, будет 100 тысяч человек (потерь РФ – ред.), а с ранеными – это будет 250-300 тысяч человек. Это очень много. Особенно, когда начнут просто хватать людей и отправлять на фронт, то как бы там не замыливали глаза, как бы там не морочили голову пропагандой, все же начнутся сначала или пассивные протесты, игнорирование, или в некоторых местах могут вылезать и активные протесты. В том числе в этнических национальных республиках", – отметил Самусь.

При этом он отметил, что Путин очень бы не хотел вводить мобилизацию.

Как сообщал УНИАН, Михаил Самусь заявил, что российские оккупанты имеют преимущество над Украиной в общем количестве артиллерии, но они проигрывают украинским военным по уровню оснащения высокоточным вооружением.

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