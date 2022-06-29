Каждая страна передаст Украине еще по 3 гаубицы.

Германия и Нидерланды доставят в Украину дополнительные шесть гаубиц 155-мм калибра Panzerhaubitze 2000 (Ph2000).

Как сообщает телеканал Sky News об этом в кулуарах саммита НАТО заявили министры обороны Германии Кристин Ламбрехт и Нидерландов Касья Оллонгрен.

В частности, они сказали, что уже к 12 гаубицам, которые были отправлены в Украину, каждая страна отправит еще по 3.

"Мы демонстрируем нашу решимость и нашу преданность Украине, и не будем сдаваться перед этой российской агрессией", - подчеркнула Оллонгрен.

Как сообщал УНИАН, 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже находятся на фронте. Вооруженные силы Украины показали как используют оружие против оккупантов.

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