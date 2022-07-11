Премьер страны Марк Рютте также призвал союзников участвовать в помощи, подчеркнув, что Украина нуждается в современном вооружении.

Нидерланды передадут Украине современное тяжелое вооружение, самоходные гаубицы и панцирники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте во время брифинга в Киеве.

Конечно Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали с тяжелым оружием Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое оружие: панцирники и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников делать то же самое" – сказал он.

Он также подчеркнул, что Нидерланды и в дальнейшем будут помогать Украине всеми возможными способами.

Нидерланды будут поддерживать Украину любым возможным способом. Можете на нас рассчитывать и теперь, и в дальнейшем – добавил Рютте.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по объему предоставленной оборонной поддержки Нидерланды входят в первую десятку партнеров нашего государства.

Как сообщал УНИАН, артиллеристы ВСУ благодаря получению уже девяти высокоточных ракетных систем HIMARS методично и абсолютно прагматично поражают вражеские цели за линией фронта, до которых раньше не достреливали.

Ранее в сети даже появилась карта этих ударов, целью которых стали тыловые позиции рашистов (склады, гаражи, казармы). За две недели было около 30-ти точных попаданий.

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