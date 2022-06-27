Системы показали себя в работе надежными, скорострельными и точными.

Вооруженные силы Украины уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства Германии на фронте против российских оккупантов.

Об этом сообщила группировка Объединенных сил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, скорострельными и точными – такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка поражается без пристрелки с первого выстрела (проверено на практике)", - говорится в сообщении.

В ОС отмечают, что артиллеристы довольны насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель.

"Практически от получения команды на ведение огня, отработки по цели и ухода с огневой позиции по времени занимает 2-5 минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу", - отмечает группировка ОС.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские военные завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из немецких гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000).

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