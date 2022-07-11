Военная помощь, которую Нидерланды предоставляют Украине, может стать "неприятным сюрпризом" для России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для нее сюрпризам", — сказал Зеленский.
При этом он уточнил, что обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте поставки артиллерийских систем.
"Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, давать мощную поддержку, разговаривал об артиллерии. Этого действительно не хватает", — отметил президент.
Напомним, Зеленский прокомментировал объявленную РФ "оперативную паузу" на фронте. Он отметил, что нужно сделать очень много, чтобы потери РФ стали такими, после которых действительно будет пауза - перед их бегством из Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации анонсировали "оперативную паузу" в наступлении на Украину.