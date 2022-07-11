Президент отметил, что ВСУ действительно не хватает артиллерии.

Военная помощь, которую Нидерланды предоставляют Украине, может стать "неприятным сюрпризом" для России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для нее сюрпризам", — сказал Зеленский.

При этом он уточнил, что обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте поставки артиллерийских систем.

"Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, давать мощную поддержку, разговаривал об артиллерии. Этого действительно не хватает", — отметил президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал объявленную РФ "оперативную паузу" на фронте. Он отметил, что нужно сделать очень много, чтобы потери РФ стали такими, после которых действительно будет пауза - перед их бегством из Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации анонсировали "оперативную паузу" в наступлении на Украину.

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