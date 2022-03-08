Польские добровольцы уже прибыли в Украину, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами. Они показали, как уничтожают российских оккупантов.
Об этом свидетельствует обнародованное видео.
Результатом работы польских добровольцев стала сожженная российская техника, в том числе и бензовоз, в одном из украинских населенных пунктов.
По словам одного из военных, им удалось уничтожить целую колонну российской техники.
Когда было снято видео и где - не известно.
Напомним, что польские добровольцы стали одними из первых, кто заявил о своем желании помочь украинским военным в борьбе с российскими оккупантами.
Как ранее сообщал УНИАН, в Минобороны Украины заявили о создании специального подразделения — Иностранного легиона, которое уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии. По словам бригадного генерала Кирилла Буданова, более 20 000 добровольцев и ветеранов из 52 стран изъявили желание присоединиться к борьбе против российского оккупанта.