Военные готовы ехать в Украину из 52 стран мира.

В Минобороны Украины заявили о создании специального подразделения — Иностранного легиона, которое уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии.

Более 20 000 добровольцев и ветеранов из 52 стран изъявили желание присоединиться, по словам бригадного генерала Кирилла Буданова, командующего Главным разведывательным управлением министерства, которое будет руководить этим легионом, сообщает CNN.

Бурданов выразил бойцам благодарность и сказал, что в основном это опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях по всему миру.

"Любая помощь на вес золота", — сказал он.

При этом, по данным посольства Украины в США, уже более 3000 американцев подали заявки на вступление в Иностранный легион, причем среди них есть и ветераны вооруженных сил.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что уже более тысячи иностранцев едет в Украину для вступления в интернациональный легион обороны Украины.

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