Вечером в понедельник, 12 февраля, российские оккупационные войска массированно атакуют Днепр ударными беспилотными летательными аппаратами.

В 22:16 Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении дронов в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Через 20 минут они отметили, что несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Днепропетровщины курсом на Днепр.

В 22:43 жителей Днепра призвали пройти в укрытие, впоследствии находиться в безопасности также призвали украинцев в Запорожье и Кривом Роге. Около 23:00 военные предупредили о новой группе "шахедов", которые летят на Днепропетровщину с Херсонщины.

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Обновлено в 23:10: В Днепре слышны взрывы, пишет Суспільне. Воздушные силы отмечают, что атака дронов продолжается. Кроме того, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

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